Con María Eugenia Vidal, directora nacional de Cultura

En tres velocidades

Sofi Richero
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

A un año de asumir como directora de la Dirección Nacional de Cultura, María Eugenia Vidal –o Maru Vidal,* como la conoce todo el mundo– conversó con Brecha y se mostró optimista aun admitiendo que el presupuesto que maneja la institución que dirige es, más que exiguo, «ridículo».

Héctor Piastri

—Lo primero que me gustaría preguntarte es sobre el presupuesto de Cultura, en particular sobre el que maneja la Dirección Nacional de Cultura [DNC]. Me llama la atención la transparencia con que has declarado, una y otra vez, que se trata de un presupuesto completamente «ridículo». La cultura parece haber sido reducida a eterna mendicante y es asumida de esa manera por los gobiernos de todos los signos, incluidos los de izquierda. Es como si se tratase de una ley natural, algo a lo que hay que resignarse. —Yo no sé si podemos afirmar que nos hemos resignado, pero entiendo tu perspectiva. La Dirección Nacional de Cultura tiene una institucionalidad muy joven y ha crecido mucho en los últimos años: de ahí, el desfasaje del presupuesto en relación con el tamaño de la institucionalidad y de l...

Edición 2102
Palabras clave:

