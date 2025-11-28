Enseñar lo invisible - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
El cineasta portugués João Canijo en Cinemateca

Enseñar lo invisible

Juan Recuero
28 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 6 min

Hace dos años, en la cuadragésima primera edición del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, el cineasta João Canijo fue honrado, gracias a Mal viver, con el galardón a mejor director. Ese mismo año, también se llevó el Premio del Jurado en la Berlinale. El reconocido autor de películas como Sangre de mi sangre (2011) y Ganhar a vida (2001) por fin aterrizó sobre suelo montevideano, y el pasado jueves 6 y viernes 7 de noviembre se exhibió Mal viver en conjunto con su película hermana, Viver mal.

Federico Gutiérrez.

João Canijo viene de filmar una nueva película y está esperando a arrancar la posproducción. El filme trata sobre las tensiones entre un director varón y actrices mujeres envueltos en una serie de ensayos para una obra de teatro. Quería evitar el cliché de las películas sobre rodajes, dice. A la espera de iniciar el montaje, Canijo visitó, entre otros países de la región, Uruguay, donde presentó en Cinemateca Uruguaya su reciente díptico de Mal viver y Viver mal. La influencia de la tradición dramatúrgica en ambos filmes es insoslayable: desde diferentes perspectivas, ambos se mueven por los intersticios intimistas de individuos que se encuentran encerrados en un hotel. En Mal viver se observa a la familia que trabaja manteniendo el establecimiento; en Viver mal, Canijo salta a la perspect...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2088
Palabras clave:

Artículos relacionados