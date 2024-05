Entre el negro y el rojo está el blanco

«Todo el disco tiene algo sofisti-pop. Tenía que ser un disco sexy y a la vez metafísico. Este disco es de velos, un blanco opaco, que cobija y tapa.» Así describe Dani Umpi su cuarto y más reciente álbum de estudio, Guazatumba. Pero poco se habla de «tal disco de Dani», sino que, más bien, a lo que se le presta atención es a su producción en general, ya que trasciende lo meramente sonoro. Dani es un artista pop en todo sentido: hace un profundo trabajo sonoro, visual, estético, actitudinal y, en su caso, incluso político. El término show no hace justicia a sus presentaciones. Tampoco experiencia, porque eso suena pretencioso y Dani es todo lo contrario. Será sofisti-pop, pero, antes que nada, es humildi-pop. Por eso tiene mucho sentido que, a la par de vestidos y arcoíris, veamos a una persona con lentes, con barba a medio crecer, con calvicie. Es una fantasía a la que cualquiera está invitado, porque quien la lleva a cabo es una persona más.

Guazatumba salió en el sello argentino Vip y fue producido por Dr. Taba, ambos especializados en electro-pop, un término que le calza bastante bien a esta música. Nos encontramos con rastros de Daft Punk, Mecano, Miranda, Human League, Pet Shop Boys, Skrillex, Massive Attack e incluso de la línea del nu jazz, de gente como Flying Lotus. Es un trabajo que parte de la música pop electrónica para encontrar una forma de componer, pero luego pasa por varios lugares, incluso de otros géneros muy distantes.

Aun así, si bien los sonidos tienen algo histriónico y la imagen que se nos puede venir es la de una efusión de colores, la música tiene una gran elegancia sexual, al estilo Roxy Music. Tiene una sonoridad hi-fi contemporánea, pero no está todo comprimido. Es un disco con mucha proyección y espacialidad, con un tremendo uso de los planos en la mezcla y el paneo estéreo. Desde un punto de vista compositivo, si bien los temas tienen estructura clásica –estrofa, estrofa, estribillo–, cada uno cuenta con cualidades específicas en lo tímbrico, de arreglos, de densidad instrumental, de gestos y fraseos. Es un disco electrónico, es un disco digital, pero aun así suena orgánico y fluye con suavidad. «Yo siempre me guío por los números. Este, al ser el cuarto, tenía que ser más acogedor y estable que el anterior, que era más gritado. Le dije a Dr. Taba que tenía que ser muy aireado y, a la vez, con mucho cuerpo. Lechiguanas –el disco anterior– es el nombre de una avispa tóxica. Guazatumba es una planta con propiedades curativas. Es una referencia a algo más orgánico, más vegetal, o sea, no podía ser una programación muy dura. Por eso, para la presentación en vivo, el bajo y la batería son superimportantes.»

Como bien lo definió Dani, es un disco sofisticado. Así, aunque la música sea directa, pide ser escuchada una y otra vez para poder bucear en todo lo que sucede. Cuando el tema parecía ser cierta cosa, aparecen sonoridades que antes no habíamos notado, y cuando creemos que ahí terminó el viaje, notamos que esa sonoridad, en realidad, tiene todo un desarrollo propio. Esto solo se puede dar bajo el principal principio de Dani: «Siempre la palabra es rebuscado: todo tiene que ser rebuscado». Hay que destacar que, en eso rebuscado, la voz llega al pico de su carrera. Hay tremendo despliegue vocal, pero en sintonía con su humildad. Nunca hay intensidad pasional o se nota la intención de captar la atención, tampoco hay un despliegue extenso del registro. Pero siempre hay adornos y formas diferentes de cantar. Incluso cuando hay uso de autotune no es para corregir, sino que se trata de un arreglo más, un arreglo melódico.

SABER QUE NO SE SABE, PERO NO SABER QUE SE SABE

«Estuve en algunos momentos de la mezcla y el máster, pero esa es una instancia del disco en la que no entiendo nada de nada, se me escapa del todo. Yo no sé nada musical. No toco ningún instrumento. Siempre lo que he hecho son las letras y las melodías de las canciones.» Esa falta de conocimiento musical es algo en lo que Dani hace mucho hincapié y, de hecho, es algo que se escucha mucho entre quienes no han tenido una enseñanza musical formal. Pero la enseñanza musical formal es una de las tantas enseñanzas musicales que hay: también existe la autoenseñanza musical, que bien puede ser una sobredosis constante de escucha variada de música durante toda una vida. Por otro lado, y para desmitificar, la tal enseñanza musical formal está genial y sirve un montón, pero tiene que ver con una forma de hacer y acercarse a la música. Es una forma de hacer música, pero no es la única, ni la mejor, ni la necesariamente correcta. Tampoco hay que romantizar el aprendizaje intuitivo o la «escuela de la calle»: esas son, también, formas de vincularse con la música que permiten ciertas cosas y no otras. Dani sabe de música, porque su música suena a eso y no a otra cosa. Tiene ideas muy concretas, las podemos leer en todas las líneas de arriba. Digámoslo así: es posible tener una idea y una imagen musical clara y tangible, por más que eso no sea fácil –o incluso posible– de materializar en música. Entonces, ¿cómo hace Dani para pasar de no saber de música a lanzar un tremendo disco como Guazatumba?

Lo primero: la experimentación. «Las maquetas son resimples: mando con clic el tempo que tiene que ser y sobre eso voy cantando. Luego eso tiene cambios, pero las canciones parten de una idea mía que se va deconstruyendo.» Dani también cuenta de otros procesos en los que la colaboración es imprescindible y donde el método es lo espontáneo. En el tema «Altar», improvisa melodías mientras Ricardo Quintela improvisa, a su vez, en sintetizadores. En «La mitad», apostó por el mismo proceso junto con Dr. Taba.

Lo segundo: los arreglos y la producción. «Yo voy guiando todo y voy haciendo ruidos, como tatsaa tatsaa tacatatá, todo con la voz. A veces son referencias visuales o de texturas. Siempre tengo que hacer sincretismos. En “Picarón” era todo cinematográfico: “Acá hay un campo, acá una batalla”. Preparo una estructura no muy clara, algo difusa…» En fin, una estructura en clave Dani Umpi. La cosa no termina ahí, porque Dani tiene sus propias metodologías: «Siempre grabo tres voces. Una voz en el medio y otras a los costados, en los parlantes. Soy bastante estructurado. Siempre grabo tres tomas y luego otra, no improvisada, pero sí con cosas diferentes».

Guazatumba es música para bailar, pero, a la vez, es un disco para estar tirado en un sillón escuchando cada detalle. En nuestra contemporaneidad se cree que la diversión no puede ser seria, o que lo que activa el movimiento corporal debe ser musicalmente superficial, como si se tratara de destellos de voltaje: una activación de meros reflejos. Esta música nos dice que, en realidad, el disfrute es todo lo contrario, o puede serlo. El sábado 1 de junio Dani presenta este disco en la Zavala Muniz: aprovechemos, que a su blancura le queda poco porque, según Dani, «el próximo va a ser rojo, porque es la guerra».