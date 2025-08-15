Entre la autocrítica y la demolición de la pirámide - Semanario Brecha
Encuentro zapatista «Algunas partes del todo»

Entre la autocrítica y la demolición de la pirámide

Raúl Zibechi desde San Cristóbal de las Casas 
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

El encuentro internacional del zapatismo fue el escenario elegido para teatralizar una profunda autocrítica, poner en el centro de sus problemas la pirámide –con la que simbolizan tanto los defectos propios como el modo de reproducir el capitalismo– y proceder a derribarla, luego de desarmar todo el entramado organizativo construido durante 22 años.

Semillero zapatista en Morelia, Chiapas. Raúl Zibechi

El encuentro, denominado Algunas Partes del Todo, al que asistieron miles de personas de los tres continentes, mexicanos y bases de apoyo del zapatismo, se inició con el desfile de milicianos y milicianas rigurosamente uniformados. Llegaron al centro del semillero, situado en el caracol Morelia, a tres horas de San Cristóbal, en cuatro grandes columnas, marcando el paso y golpeando rítmicamente sus palos. Abrió el acto el subcomandante insurgente Moisés. Cuando mencionó la palabra Palestina, las banderas se alzaron mostrando a su modo la solidaridad con ese pueblo víctima de genocidio.
Luego comenzaron las comparticiones, en las que los más de 300 anotados explicaron cómo trabajan sus movimientos (mayoritariamente europeos); duraron varios días, solo interrumpidas por las obras teatralizad...

