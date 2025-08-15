Entre la autocrítica y la demolición de la pirámide

El encuentro, denominado Algunas Partes del Todo, al que asistieron miles de personas de los tres continentes, mexicanos y bases de apoyo del zapatismo, se inició con el desfile de milicianos y milicianas rigurosamente uniformados. Llegaron al centro del semillero, situado en el caracol Morelia, a tres horas de San Cristóbal, en cuatro grandes columnas, marcando el paso y golpeando rítmicamente sus palos. Abrió el acto el subcomandante insurgente Moisés. Cuando mencionó la palabra Palestina, las banderas se alzaron mostrando a su modo la solidaridad con ese pueblo víctima de genocidio.
Luego comenzaron las comparticiones, en las que los más de 300 anotados explicaron cómo trabajan sus movimientos (mayoritariamente europeos); duraron varios días, solo interrumpidas por las obras teatralizad...
