Crónica entre venezolanos emigrados a Colombia

«Es como si el pueblo estuviera pintado en la pared»

Giovanny Jaramillo Rojas
9 enero, 2026
Tiempo de lectura: 5 min

Migrantes venezolanos en Colombia festejaban la «caída del dictador» cuando descubrieron que la abducción de Nicolás Maduro podría representar que en poco tiempo «unos soldados ordenen cosas en inglés».

El 1 de enero, a las 8.51, Adriana Díaz recibió un mensaje de su madre: «Otra ves mi amor te deseo feliz año que la vida nos permita el reencuentro» [sic]. Adriana reaccionó con un corazón y añadió: «Mamalinda con el favor de dios amen» [sic]. Adriana no ve a su madre desde que una madrugada de octubre de 2019 decidió abandonar su natal Maturín, Venezuela, en dirección a Colombia. Sin pasaporte, con el dinero justo para llegar a San Cristóbal, la ciudad fronteriza, y dos mochilas, una con ropa y otra con comida, agarró la mano de Jefferson, su hijo de 5 años, y se arrojó, como una gota de agua que se desprende de una nube, a la incertidumbre del vacío. Seis días después estaba en las calles de Cúcuta. Adriana dice que conoce más Colombia que Venezuela. Los dedos de las manos no le alcanzan...

