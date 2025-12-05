Es necesario «un derecho colectivo sobre los datos» - Semanario Brecha
Con la doctora en Ciencias Sociales Luciana Zorzoli

Es necesario «un derecho colectivo sobre los datos»

Nicolás Marrero
5 diciembre, 2025
La especialista argentina subraya que el trabajo digitalizado «crea un desafío inédito para las organizaciones sindicales» porque implica entender dinámicas laborales estructuradas «por sistemas digitales que operan en tiempo real». Zorzoli aboga por una supervisión colectiva de la gestión algorítmica y considera que «enfrentarse a transformaciones tecnológicas profundas, hacerlas inteligibles y traducirlas en formas de representación, negociación colectiva y acción política forma parte de un proceso histórico del movimiento obrero».

—El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha supuesto una transformación sustancial de las sociedades en los últimos 50 años a un ritmo acelerado. ¿Qué aspectos centrales pensás que se están transformando en el mundo del trabajo a partir de la creciente digitalización?
—Creo que estamos ante tres transformaciones centrales. En primer lugar, estamos viendo la creación de nuevos mercados de trabajo. No se trata de la intervención de una compañía u otra sobre relaciones ya existentes, sino de mercados organizados y mediados por compañías que cambian la oferta y la demanda, las condiciones laborales y los mecanismos de intermediación. Estos mercados reubican a las empresas, redefinen desde dónde se puede obtener fuerza de trabajo y reorganizan las reglas de participación,...

