Es necesario «un derecho colectivo sobre los datos»

—El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ha supuesto una transformación sustancial de las sociedades en los últimos 50 años a un ritmo acelerado. ¿Qué aspectos centrales pensás que se están transformando en el mundo del trabajo a partir de la creciente digitalización?
—Creo que estamos ante tres transformaciones centrales. En primer lugar, estamos viendo la creación de nuevos mercados de trabajo. No se trata de la intervención de una compañía u otra sobre relaciones ya existentes, sino de mercados organizados y mediados por compañías que cambian la oferta y la demanda, las condiciones laborales y los mecanismos de intermediación. Estos mercados reubican a las empresas, redefinen desde dónde se puede obtener fuerza de trabajo y reorganizan las reglas de participación,...
