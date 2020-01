Escuchar al perpetrador

Hotel abandonado en el estado de Nuevo León, México. Imagen captada durante el proyecto Twenty Four Hours in Mexico in the Shadow of Violence que consistió en un día, el 22 de noviembre, dedicado a registar escenas cotidianas de violencia / Foto: Afp, Julio César Aguilar

Conversó con 33 hombres que integraron las principales organizaciones criminales de su país, entre ellos sicarios y secuestradores, para intentar saber cómo se gesta la violencia del narco y cómo la piensan sus miembros. Para García, escuchar y analizar sus voces permite entender por qué fracasa la “guerra contra el narcotráfico”. Karina G

García es doctora en Ciencia Política y docente de la

Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento

de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol. Su tesis doctoral Pobreza,

género y violencia en las narrativas de 33 ex narcos: entendiendo la violencia

del tráfico de drogas en México ganó el premio a la mejor tesis de la

Facultad de Ciencias Sociales y Leyes para el período 2018-2019 de esa

universidad br... Artículo para suscriptores Hacé posible el periodismo en el que confiás.

Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo,

independiente y con compromiso social Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha. Suscribite ahora ¿Ya sos suscriptor? Logueate

Iniciar sesión