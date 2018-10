Esperando al robot

Pablo Benítez Tiscornia se dedica a crear humanoides para teatro. El 31 de octubre y el 1 de noviembre estrena “Emesis”, una pequeña obra con robots que tienen forma de bebés, en el contexto del ciclo Microescena 2018, organizado por el Centro Cultural de España de Montevideo.

A Pablo ya no le interesa definir si hace teatro o no, pero no duda de que su práctica es escénica. Estudió en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Montevideo, y sin embargo egresó con una tesis que trataba de cómo eliminar a los actores del escenario. Sin saber muy bien dónde posicionarse, hoy deambula entre las artes visuales y las escénicas, presentando sus obras en ambos ámbitos, como en el marco del premio Paul Cézanne de 2016 o en festivales de teatro junto a la directora Florencia Lindner. Es ...