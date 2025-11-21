Espiral de decadencia

Este año se cumplen los 150 años del nacimiento de Florencio Sánchez, considerado el primer gran dramaturgo rioplatense. Por esa razón, distintas salas en Montevideo programaron versiones de sus clásicos, caso de Los derechos de la salud, por la Comedia Nacional, y, actualmente, dos versiones de En familia: la de Stella Rovella, en La Candela, y la dirigida por Mateo Altez, en cartel en Ensayo Abierto,1 sala independiente en Ciudad Vieja. Si bien los textos de Sánchez responden a otra época, cuando el realismo gozaba de gran prestigio, el potencial de aquellas historias basadas en núcleos familiares, reflejos de una idiosincrasia trágica, parece no haber perdido su potencial dramático y sigue convocando público.
En familia narra el momento de decadencia de una familia burguesa, con un padr...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate