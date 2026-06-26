«Estamos construyendo una solución» - Semanario Brecha
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Con la ministra de transporte y obras públicas, Lucía Etcheverry

«Estamos construyendo una solución»

Salvador Neves
26 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 12 min

En entrevista con Brecha, Etcheverry explica su lógica de cerrar la malla de una red de transporte que excede al sistema vial y dice que pretende aprovechar el conflicto del transporte de carga para abordar asuntos que están más allá de la superficie. Sobre la reforma del transporte metropolitano, precisa definiciones, relativiza críticas y admite correr detrás del cronograma.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas. Federico Gutiérrez.

—En la interpelación del lunes, el gobierno recordó que se impulsa un plan vial de 2.100 millones de dólares, con intervenciones sobre casi 6 mil quilómetros de red nacional y más de 100 puentes. ¿Cómo se aplicarán esos recursos? —En la elaboración presupuestal trabajamos bastante con el Ministerio de Economía, sobre todo porque nos interesaba que las obras tuvieran sostenibilidad. Es decir, no se pueden seguir haciendo obras con endeudamiento para que después el que venga se arregle como pueda. Y, al mismo tiempo, no podemos paralizar al país. De manera que acordamos que los pagos a futuro no podían superar el 0,7 del PBI, un margen que posibilita seguir invirtiendo en mantenimiento, rehabilitación y obras nuevas. Uruguay tiene una densidad vial importante; tenemos 9.049 quilómetros ...

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Publicado en: Edición 2118 Uruguay
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