«Estamos construyendo una solución»

—En la interpelación del lunes, el gobierno recordó que se impulsa un plan vial de 2.100 millones de dólares, con intervenciones sobre casi 6 mil quilómetros de red nacional y más de 100 puentes. ¿Cómo se aplicarán esos recursos? —En la elaboración presupuestal trabajamos bastante con el Ministerio de Economía, sobre todo porque nos interesaba que las obras tuvieran sostenibilidad. Es decir, no se pueden seguir haciendo obras con endeudamiento para que después el que venga se arregle como pueda. Y, al mismo tiempo, no podemos paralizar al país. De manera que acordamos que los pagos a futuro no podían superar el 0,7 del PBI, un margen que posibilita seguir invirtiendo en mantenimiento, rehabilitación y obras nuevas. Uruguay tiene una densidad vial importante; tenemos 9.049 quilómetros ...
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