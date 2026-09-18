Estética de zaguán

Las personas se instalan en sillas en la vereda a tomar mate. Y en lentas mecedoras. El verano aviva la carne y abulta los pechos. Aparece en esta serie de «Visiones montevideanas»1 la primera de las famosas Tetonas de Germán Cabrera (Las Piedras, 1903-Montevideo, 1990), que en su época un crítico, con algo de prurito o de sutil ambigüedad, denominó Tectonas. La raigambre tectónica viene dada por la arcilla cocida que toma el color local y reproduce con pequeños gestos escultóricos la escena del barrio. Germán Cabrera se formó en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo en las primeras décadas del siglo XX y llegó a ser joven ayudante de modelado del «escultor de la Patria», José Belloni. Tuvo el clásico periplo europeo por el París de los años veinte, donde tomó clases con Charles Despiau...
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