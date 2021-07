«Esto es tortura psicológica y simbólica»

«¡Que lo bajen, que lo bajen!», gritaban los privados de libertad de la Unidad 6 de Punta de Rieles cuando Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), caminaba por el extenso predio de la cárcel para dialogar con los delegados de los privados de libertad. El pedido refería al director de la unidad, Omar Vera. Pero Vera ya se bajó: así lo confirmaron distintas fuentes de la unidad a Brecha. Presentó renuncia, pero Mendoza no la permite porque «no tiene a nadie a quien poner». Vera no quiere estar ahí y lo dice, se le nota y pareciera, según afirman, que está haciendo todo para que no quede otra que dejarlo ir.

