Fallas del sistema

La causa contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés es una de las más complejas que está investigando la Fiscalía de Delitos Sexuales. No solo por la notoriedad de la figura, sino también por la cantidad de víctimas involucradas. Desde que fue imputado en octubre de 2023, acusado por delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores, el caso no ha dejado de sumar nuevas denuncias. En los últimos días, dio un nuevo giro: la fiscal a cargo, Alicia Ghione, pidió licencia médica por estrés. Hasta el momento, no está claro si retomará la causa una vez finalizada la licencia.
La semana pasada, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, designó a Isabel Ithurralde como fiscal suplente. Le tocará a ella ponerse al día con un expediente voluminoso de miles de páginas, que incluye extensas...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate