Fallas del sistema – Semanario Brecha
Edición 2072 Suscriptores
La justicia penal frente a las causas de delitos sexuales

Fallas del sistema

Cecilia Osorio
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

A pesar del aumento sostenido de las denuncias por delitos sexuales, la deriva de la causa contra el exsenador Gustavo Penadés expone la fragilidad de un sistema de justicia penal saturado, con escasos recursos, problemas estructurales y atravesado por la corrupción, que, lejos de proteger a las víctimas, muchas veces termina por obstaculizar un acceso real a la justicia.

Unsplash, Artak Petrosyan

La causa contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés es una de las más complejas que está investigando la Fiscalía de Delitos Sexuales. No solo por la notoriedad de la figura, sino también por la cantidad de víctimas involucradas. Desde que fue imputado en octubre de 2023, acusado por delitos vinculados con abuso y explotación sexual de menores, el caso no ha dejado de sumar nuevas denuncias. En los últimos días, dio un nuevo giro: la fiscal a cargo, Alicia Ghione, pidió licencia médica por estrés. Hasta el momento, no está claro si retomará la causa una vez finalizada la licencia.
La semana pasada, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, designó a Isabel Ithurralde como fiscal suplente. Le tocará a ella ponerse al día con un expediente voluminoso de miles de páginas, que incluye extensas...

Edición 2072
Palabras clave:

