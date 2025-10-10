Forastero - Semanario Brecha
Osiris Rodríguez Castillos en su centenario

Forastero

Daniel Erosa
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 11 min

Poeta, escritor, investigador, compositor, cantor, instrumentista y luthier; niño triste, gurí pescador, contrabandista, forastero, nómade y exiliado tardío; urbano por nacimiento, rural por vocación y sensibilidad. Hizo radio y televisión, dedicó su vida a componer su obra, fue empleado público algunas veces y desempleado consuetudinario. Es considerado uno de los pioneros del folclore uruguayo y un creador fundamental del cancionero oriental y rioplatense. En julio se cumplieron 100 años del nacimiento de Osiris Rodríguez Castillos. Murió un día como hoy, un 10 de octubre, pero de 1996 y a sus 73 años.

Con una talla de su autoría en su casa madrileña (Archivo del diario La Mañana). Gentileza, Guillermo Pellegrino.

De niño no le interesaban el deporte ni las hazañas en pleno auge de la selección de fútbol de 1930. Su principal interés era la lectura. Y las pescas con su padre hasta la madrugada. El río y las matreriadas con sus amigos. Miraba la naturaleza y sus gestos, al hombre y su paisaje, con ojos de poeta. Los grillos y las ranas, los ladridos de los perros o el agua corriendo cauce abajo fueron la banda de sonido de su despertar creativo. Después llegó la guitarra y el libro Tacuruses, de Serafín J. García. Para poder leer de noche se fabricó una linterna con un frasco lleno de luciérnagas. Para mojarrear en el río faltaba a la escuela. Y es de aquellas vivencias orilleras que nació una de sus obras más valiosas y reconocidas: Gurí pescador.
Fue el segundo de cuatro hermanos. Hijo del matrimon...

