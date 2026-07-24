Forzando la negociación - Semanario Brecha
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La Fiscalía General de la Nación como centro de la disputa política

Forzando la negociación

Mauricio Pérez
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

El Frente Amplio intenta, una vez más, enganchar a la oposición en la negociación para designar un nuevo fiscal de Corte. Un proyecto presentado por Cabildo Abierto –que modifica el régimen de subrogación– puso al oficialismo en ofensiva y provocó un nuevo entredicho entre cabildantes y sus exsocios de gobierno. Sin embargo, la iniciativa suscita críticas a la interna de la Fiscalía General de la Nación.

Mónica Ferrero. Mauricio Zina.

El interinato de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General de la Nación (FGN) cumplió dos años y medio. Sobre fines de diciembre de 2023, el fiscal Juan Gómez –que oficiaba de subrogante del fiscal de Corte– pidió licencia por motivos de salud y Ferrero asumió su lugar, al ser la fiscal penal más antigua. Gómez se reintegró a mediados de 2024, solo por un mes, con el objetivo de retirarse activo. Desde ahí, Ferrero asumió el mando de una institución clave en la persecución penal de los delitos. Y el interinato se convirtió en norma. Días atrás, Ferrero compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, de Diputados, para analizar el proyecto de rendición de cuentas. Allí, reclamó más recursos para la FGN, que permitan la creación de, al menos, una decena de car...

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Publicado en: Edición 2122 Uruguay
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