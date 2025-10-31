«La raza humana es una infección en la evolución del universo» - Semanario Brecha
40 años después Suscriptores
Con el filósofo italiano Franco Bifo Berardi

«La raza humana es una infección en la evolución del universo»

Raúl Zibechi
30 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Franco Berardi, Bifo, nació en Bolonia hace 75 años. Escritor, filósofo y referente de la corriente autonomista, participó del movimiento de 1968 en Italia. Entre sus muchos libros, podría destacarse Generación post alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo y La fábrica de la infelicidad. Comparte muchas ideas con Paolo Virno y con Antonio Negri, y tuvo en Gilles Deleuze y Félix Guattari a dos de sus inspiradores. Bifo es profundamente pesimista sobre el futuro de la especie y del planeta. El título de su último libro lo dice todo: Pensar después de Gaza: ensayo sobre la ferocidad y la extinción de lo humano.

Difusión.

—En varios artículos y trabajos señalas que la humanidad, tal como viene sucediendo en las últimas décadas, parece haberse abocado a su autodestrucción. ¿Cuáles crees que son las causas de fondo, digamos antropológicas, de esta deriva? Porque no quiero ponerlo todo en el lado de los malos, del imperio, del sionismo. ¿Cómo ves la idea de Pier Paolo Pasolini de «mutación antropológica», provocada por el consumismo?
—Durante los últimos dos siglos, se han desatado varios procesos que convergen hacia el fin de la civilización humana y, probablemente, la extinción del animal llamado Homo sapiens. El primero ha sido la devastación del entorno físico del planeta, la extracción sistemática, la contaminación del aire y el agua, etcétera. Un segundo proceso es la creación de tecnologías militares ca...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: 40 años después Edición 2084
Palabras clave:

Artículos relacionados