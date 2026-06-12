Frente a la pantalla

Con un fuerte remate de pierna derecha, el mexicano Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026. La imagen llegó a los hogares uruguayos por televisión abierta. Canal 5, junto con Antel, adquirió los derechos de transmisión del torneo de fútbol más importante del mundo. El canal oficial transmitirá en forma exclusiva por televisión abierta, para todo el país, 32 partidos del torneo, incluidos los tres de Uruguay en la fase de grupos, las semifinales y la final. Esos juegos también podrán verse en forma gratuita por Antel TV, la plataforma digital de la empresa estatal de telecomunicaciones. El gobierno aseguró que la compra de los derechos de transmisión forma parte de una política pública que busca garantizar la equidad y la accesibilidad a bienes y servicios culturales de t...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate