Frente a la pantalla - Semanario Brecha
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La estrategia de los medios públicos para transmitir la Copa del Mundo

Frente a la pantalla

Mauricio Pérez
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Canal 5 y Antel ingresaron de lleno al negocio de los grandes eventos deportivos. Las dos empresas realizaron una importante inversión para adquirir los derechos del Mundial 2026, que incluye una cobertura propia del canal estatal y permitirá que los usuarios de Antel puedan ver el torneo, en forma gratuita, desde cualquier lugar del país. La decisión forma parte de un plan comercial y de fidelización de clientes.

Pablo Siris, director de Dinatel en la presentación en el LATU de la programación especial de Canal 5 para el Mundial 2026. Presidencia, Juan Pablo Flores Iborra.

Con un fuerte remate de pierna derecha, el mexicano Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026. La imagen llegó a los hogares uruguayos por televisión abierta. Canal 5, junto con Antel, adquirió los derechos de transmisión del torneo de fútbol más importante del mundo. El canal oficial transmitirá en forma exclusiva por televisión abierta, para todo el país, 32 partidos del torneo, incluidos los tres de Uruguay en la fase de grupos, las semifinales y la final. Esos juegos también podrán verse en forma gratuita por Antel TV, la plataforma digital de la empresa estatal de telecomunicaciones. El gobierno aseguró que la compra de los derechos de transmisión forma parte de una política pública que busca garantizar la equidad y la accesibilidad a bienes y servicios culturales de t...

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Publicado en: Acento: La copa rota Edición 2116 Uruguay
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