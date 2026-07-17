Fue el búho el que chilló - Semanario Brecha
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Animales y despedidas en el Museo Figari

Fue el búho el que chilló

María José Santacreu
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Dos exposiciones y el fin de una gestión de 17 años: Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari desde su fundación, deja su cargo el próximo 31 de julio y se despide poniendo en diálogo dos exposiciones que tienen a los animales en su centro.

Pablo Thiago Rocca. Magdalena Gutiérrez.

—A la muestra del primer piso la titulaste «Perros, gatos y papagayos, etc. La cuestión animal en la obra de Pedro Figari», pero la exposición va bastante más allá de eso. —En rigor, el título no es mío. La primera parte de la frase es el subtítulo de un capítulo de la novela Historia kiria, que Figari escribió en París en 1930. Es una novela utópica donde él imagina la historia de un pueblo antiguo, los kirios, que habían desaparecido, como la Atlántida. Ahí, Figari deposita todas sus fantasías de cómo debería ser una sociedad más justa, en una utopía escrita con humor. Él siempre se pensó a sí mismo como filósofo. Y en esa novela, en la que habla de todo un poco, también hay un capítulo para las mascotas. —¿Por qué te interesó la cuestión animal? —Es un tema que me gusta y siempre pensé ...

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Publicado en: Cultura Edición 2121
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