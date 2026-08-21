 Genet se toma el 103 - Semanario Brecha
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Teatro. Las sirvientas en la Sala Lazaroff

Genet se toma el 103

Martín Cedrés
21 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

Instagram, Sala Lazaroff.

Para poder revisitar a Jean Genet en Montevideo, y en 2026, hay que trasladarse hasta el intercambiador Belloni.1 Allí, en el primer piso, la Sala Lazaroff recibe la puesta de Las sirvientas, versión de un texto que se aproxima a los 80 años desde su estreno. Nuestra ciudad tiene un circuito de salas que mantiene una fuerte concentración en las zonas céntricas. La llegada del teatro de Genet a la Curva de Maroñas nos lleva a preguntarnos por los recorridos que trazan los espectáculos y sus públicos. La propuesta dirigida por Juan Enciso fue seleccionada para integrar las residencias artísticas de la Sala Lazaroff, iniciativa que se inscribe en una política de descentralización orientada a ampliar los espacios de producción y circulación teatral. Descentralizar también implica generar condi...

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Publicado en: Cultura Edición 2126
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