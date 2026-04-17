Genios atípicos

El teatro El Galpón apostó por estrenar una gran producción en su inicio de temporada. La sala Campodónico aloja Terraplanistas,dirigida por Santiago Sanguinetti, cuya mayor novedad reside en que la obra se presenta en clave de musical político, un género poco explorado en las tablas montevideanas. La dramaturgia proviene, además, de la pluma de Sanguinetti (quien estrenó su primera pieza, Limbo, en 2007, en la sala Cero de la institución, y que el año pasado dirigió la obra de Martin McDonaghLa reina de la belleza de Leenane), lo que ya de por sí promete humor y absurdo llevados al extremo. Al ingresar a la sala, una escenografía de grandes dimensiones recibe al público (el diseño está a cargo de Laura Leifert, quien suele trabajar con el director). No hay que olvidar que el montaje propo...
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