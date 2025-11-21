Grados de profundidad - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Discos. I Can’t Give Everything Away 2002-2016, de David Bowie

Grados de profundidad

Ramiro Sanchiz
21 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

I Can’t Give Everything Away 2002-2016, de David Bowie.

En setiembre de 2015 fue publicada la caja (o box set) Five Years 1969-1973, que reunía los primeros ocho álbumes de David Bowie, con el agregado de un par de discos en vivo y una compilación de rarezas, incluyendo composiciones y performances que no habían obtenido aún un lanzamiento oficial, aunque sí era posible encontrarlas en ediciones bootleg o piratas. A su vez, el sonido ofrecido por las remasterizaciones tanto en CD como en vinilo significó una mejora apreciable con respecto a la oferta disponible.
No se trataba, sin embargo, de la primera vez en que se brindaba a los fanes del músico británico algo similar: ya entre 1990 y 1992 habían aparecido, bajo la etiqueta Sound + Vision, los CD de la primera remasterización de la discografía completa hasta esa fecha, a los que se...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2087
Palabras clave:

Artículos relacionados