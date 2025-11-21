Grados de profundidad

En setiembre de 2015 fue publicada la caja (o box set) Five Years 1969-1973, que reunía los primeros ocho álbumes de David Bowie, con el agregado de un par de discos en vivo y una compilación de rarezas, incluyendo composiciones y performances que no habían obtenido aún un lanzamiento oficial, aunque sí era posible encontrarlas en ediciones bootleg o piratas. A su vez, el sonido ofrecido por las remasterizaciones tanto en CD como en vinilo significó una mejora apreciable con respecto a la oferta disponible.

No se trataba, sin embargo, de la primera vez en que se brindaba a los fanes del músico británico algo similar: ya entre 1990 y 1992 habían aparecido, bajo la etiqueta Sound + Vision, los CD de la primera remasterización de la discografía completa hasta esa fecha, a los que se...