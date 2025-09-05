Guerras, mentiras y videos – Semanario Brecha
Guerras, mentiras y videos

Carlos Fazio
5 septiembre, 2025
El affaire de esta semana de la narcolancha hundida en altamar y el despliegue de tropas y barcos estadounidenses en el Caribe apuntarían sobre todo a aislar a Venezuela del eje Rusia-China y a reforzar el control de Washington sobre una zona estratégica.

Tripulantes del buque de guerra USS Sampson (DDG 102) de la Armada de los EE. UU. en la Terminal Internacional de Cruceros de Amador, Ciudad de Panamá, el 2 de septiembre de 2025 Afp, Martin Bernetti

El 2 de setiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó en su red Truth Social un video de 30 segundos, aparentemente grabado desde un dispositivo militar de la Marina de Guerra, en el que se observa una pequeña embarcación con cuatro motores con unos bultos y unas difusas siluetas a bordo. El metraje avanza y se observa una explosión, y a continuación la lancha rápida encendida en llamas. En la publicación que acompañaba el video, Trump escribió: «Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua [TDA] identificados positivamente en el área de responsabilidad del Southcom. El TDA es una organización designada como terrorista extranjera, que opera bajo el control de...

Publicado en: Edición 2076 Mundo
Palabras clave:

