Hasta que aparezcan todos

En el presente asistimos al debilitamiento de las políticas de la memoria, entendidas como un conjunto de medidas impulsadas por los Estados para intentar reparar las heridas abiertas por el trauma: colaborar en la búsqueda de los desaparecidos, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y construir una memoria colectiva que sea capaz de sostener el recuerdo como garantía de no repetición. A diario, en redes sociales y en los discursos de algunos actores del sistema político, circulan afirmaciones sobre el pasado reciente que en otro tiempo habrían resultado escandalosas. Parece haberse borrado la vergüenza de ser negacionista, al tiempo que se han ensanchado ciertos márgenes sociales de escucha que habilitan la circulación de este tipo de narrativas. Frente a este revival de «los dinosa...
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