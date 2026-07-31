«Hay un fetichismo con la necesidad de mayores recursos» - Semanario Brecha
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Con Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

«Hay un fetichismo con la necesidad de mayores recursos»

Luciano Costabel
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El gobierno tomó distancia de algunas de las principales recomendaciones del Diálogo Social, pero asegura que se mantiene su orientación general. En entrevista con Brecha, el director de la OPP, Rodrigo Arim, reivindica la reforma de las transferencias a los sectores vulnerables y defiende la habilitación de una mayor diversificación de las inversiones de las AFAP en el exterior. También advierte que el crecimiento económico será clave para financiar las políticas sociales y cuestiona que los cambios en las exoneraciones tributarias al capital puedan funcionar como una bolsa de recursos disponibles.

Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Magdalena Gutiérrez.

—El Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social fue una de las grandes apuestas políticas del gobierno y un proceso que llevó casi un año de trabajo. Ahora que terminó esa etapa y el Poder Ejecutivo está tomando decisiones a partir de sus resultados, ¿qué balance hace del proceso y cuál es, en definitiva, el centro de la propuesta de transformación de la matriz de protección social? —El Diálogo Social está articulando buena parte de las innovaciones que el gobierno está incorporando en materia de protección social. Fue un intercambio profundo y sus resultados son insumos que el Poder Ejecutivo evaluó para definir propuestas concretas, considerando su pertinencia, oportunidad y las condiciones económicas, políticas e institucionales. Una orientación clara fue priorizar la protección ...

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Publicado en: Edición 2123 Uruguay
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