«Hay un fetichismo con la necesidad de mayores recursos»

—El Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social fue una de las grandes apuestas políticas del gobierno y un proceso que llevó casi un año de trabajo. Ahora que terminó esa etapa y el Poder Ejecutivo está tomando decisiones a partir de sus resultados, ¿qué balance hace del proceso y cuál es, en definitiva, el centro de la propuesta de transformación de la matriz de protección social? —El Diálogo Social está articulando buena parte de las innovaciones que el gobierno está incorporando en materia de protección social. Fue un intercambio profundo y sus resultados son insumos que el Poder Ejecutivo evaluó para definir propuestas concretas, considerando su pertinencia, oportunidad y las condiciones económicas, políticas e institucionales. Una orientación clara fue priorizar la protección ...
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