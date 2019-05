Herramientas del corazón

Iba a ser una nota más sobre la presentación de “Maldigo”,1 su quinto disco, pero ella la transformó en un paseo por lecciones de vida. Claro que también hablamos de cómo hizo esta vez, la cantante Mónica Navarro, para imprimirle rock al folclore.

—¿Hay algo

que ya no hayas dicho a la prensa y te gustaría manifestar sobre este

disco que retorna al rock?

—Nada

en particular. Lo que me pasó, a lo largo de las notas, es que no sentí que

entraba en piloto automático y respondía lo mismo, sino que la repetición me

permitía confirmar lo que pienso. Y a medida que voy contando cómo lo hice y

por qué, descubro cosas nuevas.

—¿Cómo

hiciste, entonces, para “roquear” temas clásicos del folclore y el canto

popular latinoamericano?

—La

clave de todo es que cuando algo te dice, de alma y en...