Historia de un premio, un museo y una casa - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Celebración y encuentro en el Museo Figari

Historia de un premio, un museo y una casa

María Simon
15 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

El martes 5 de agosto fuimos muchos quienes nos encontramos en el Museo Figari, en la hermosa casa de la calle Juan Carlos Gómez.

Celebración en el Museo Figari por los 30 años del Premio y los 15 del Museo Difusión, Museo Figari

Se cumplían 30 años de la institución del Premio Figari y 15 de la existencia del museo que lleva el mismo nombre, y se abría una exposición con representación de buena parte de quienes ganaron ese premio, más algunas otras obras relevantes donadas por artistas muy reconocidos. Además, se abría al público la segunda planta de la casa patrimonial, recientemente restaurada.
El público que participó en la celebración incluyó a varios artistas, a personas que actuaron o actuamos desde la gestión o desde las políticas públicas en esta historia de premio, museo y casa, a autoridades actuales y a amantes del arte. En estas historias participamos personas de distintos partidos políticos, trabajando durante distintos gobiernos, compartiendo el interés por la cultura y el patrimonio para que estos l...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2073
Palabras clave:

Artículos relacionados