Historia iracunda

Los Iracundos fue uno de los grupos más exitosos de la historia de la música uruguaya; también uno de los más raros: una banda que supo driblear por varias etapas musicales. Ya en sus comienzos, cuando respondían al nombre de Los Blue Kings, tocaban inspirados por el boogie, el blues y por todo lo que Leonardo Leoni Franco escuchara en el programa Música en el Aire, de Radio Sarandí. Fue ahí donde Leoni –guitarrista fundamental de Los Iracundos y de la música uruguaya en general– comenzó a escuchar música instrumental de guitarra y a ejercitar lo escuchado. Fue por ese tiempo que conoció a grupos instrumentales como The Ventures o The Shadows, y lo mismo con algunas bandas sonoras de cine, que terminarían por cobrar mucha importancia dentro del repertorio de la banda. Entrevistado por Gust...