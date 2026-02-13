Humor y lucidez

Pocos artistas uruguayos han logrado un público tan fiel y una trayectoria creativa tan coherente con una forma de ver el mundo como el Flaco Jorge Esmoris. Este año celebra sus 50 años de trayectoria como actor, autor y prestidigitador de esa cosa suya que se teje en los bordes de lo estrictamente teatral y la impronta carnavalera. Para que el festejo sea a lo grande, Esmoris estrenó su último unipersonal, LED: luces, extravío y delirio en la Sala Camacuá. Muchos recordarán que los inicios de Esmoris en las tablas se dieron en 1976 y en el teatro de AEBU, por lo que este montaje representa un homenaje a sus orígenes. La puesta en escena del unipersonal parodia el encuadre de las tan difundidas charlas TED. Recordemos que las TED son charlas en forma de monólogos sobre un tema global de in...