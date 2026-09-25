Imágenes prohibidas

El found footage se distingue de otras variantes del terror porque, en su misma concepción, apuesta por un vínculo distinto con el espectador. En la convención cinematográfica, la cámara suele ejercer como aquellos narradores en tercera persona de la literatura: entablamos un pacto tácito con el filme en que la perspectiva visual es omnisciente. La imagen puede evocar la experiencia subjetiva, pero esta permanece siendo condición autónoma de los personajes. Así, la omnisciencia nos permite introducirnos en los intersticios de los mundos que se tejen ante nosotros, pero nos siguen siendo ajenos. La variante que se populariza con El proyecto de la bruja de Blair (1999), sin embargo, subvierte aquella postulación. En el found footage, la cámara sirve como presencia activa: alguien siempre est...
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