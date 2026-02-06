Inagotable

Se fue uno de los intelectuales más inquietos y prolíficos de Uruguay. Su muerte, de cuya noticia supimos el miércoles en la tarde, no dio margen para elaborar la nota que él merecía y que Brecha hubiera querido publicar en este número. Pero vaya si las cosas a veces saben tener remedio, que en la próxima edición del semanario contaremos con un amplio artículo sobre él, firmado por Pablo Rocca.

Es que entre las muchas vidas que Jorge Rufinelli supo tener, estuvo también la que lo llevó a ser hombre de esta casa, y Brecha atesora cuantiosas y memorables notas bajo su firma. Investigador y crítico literario de fuste, y crítico, erudito y coleccionista cinematográfico de no menos relevancia, casi todas las semblanzas que Ruffinelli cosechó por estos días empiezan por el recuerdo de aquella otra muy mala noticia: Rufinelli fue jurado, junto a Onetti y Mercedes Rein, del premio literario otorgado por Marcha a Jorge Marra y su cuento «El guardaespaldas» en 1974. El desgraciado episodio –sus colegas de jurado, como el propio Marra, pagarían con prisión– esquivó sin embargo a Ruffinelli, que por entonces ya se encontraba fuera de Uruguay, dando inicio a su exilio. Fue autor de más de 30 libros, uno de ellos Palabras en orden (1974), que reunió las entrevistas que hizo en Marcha cuando reemplazó a su maestro Ángel Rama en la jefatura de Literarias del semanario de Quijano. A su tiempo en Buenos Aires, en donde compartió vida académica con Noé Jitrik, le siguió su largo exilio en México, algo que redundaría en una exquisita producción intelectual sobre ese país y Latinoamérica en general. Además, fundó en México la revista académica Nuevo Texto Crítico, de gran influjo en Hispanoamérica. Fue profesor, por largos años, en la Universidad de Stanford –y en ese período, director del Departamento de Español y Portugués durante algún tiempo–. Pero no, no alcanza este magro recuadro ni ninguno para tanta labor. La cita, no se la pierdan, es el próximo viernes.