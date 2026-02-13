INAU y después - Semanario Brecha
Sobre el egreso del sistema de protección estatal

INAU y después

Camila Ghemi
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Solo el 30 por ciento de aquellos que egresan del sistema de protección de INAU al cumplir la mayoría de edad acceden a proyectos de acompañamiento. Varios de ellos se organizaron recientemente para crear la Red de Egresados del Uruguay, un espacio que busca incidir en las políticas públicas de egreso del Instituto para producir cambios en el sistema.

De izq. a der.: Nicole González, Elizabeth Fleitas, Angélica Freire y Lucas Gómez. Magdalena Gutiérrez.

Cuando se habla del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), las páginas de los diarios suelen empaparse de noticias sobre fallecimientos, incendios y niños que desaparecen bajo el amparo estatal, pero poco se habla de su vida luego de haber pasado por el sistema. Un niño, niña o adolescente pasa al amparo estatal por disposición judicial, cuando se constata que sus derechos fueron vulnerados. Algunos de ellos pueden estar en el sistema de protección desde meses hasta años, con familias de acogida, institucionalizados en centros de residencia de 24 horas o en otras modalidades de protección que ofrece el instituto. Pero ¿qué sucede una vez que cumplen la mayoría de edad? Ante la necesidad de hablar sobre estos temas, un grupo de egresados formó la organización Red de Egresados ...

Publicado en: Edición 2099 Uruguay
