INAU y después

Cuando se habla del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), las páginas de los diarios suelen empaparse de noticias sobre fallecimientos, incendios y niños que desaparecen bajo el amparo estatal, pero poco se habla de su vida luego de haber pasado por el sistema. Un niño, niña o adolescente pasa al amparo estatal por disposición judicial, cuando se constata que sus derechos fueron vulnerados. Algunos de ellos pueden estar en el sistema de protección desde meses hasta años, con familias de acogida, institucionalizados en centros de residencia de 24 horas o en otras modalidades de protección que ofrece el instituto. Pero ¿qué sucede una vez que cumplen la mayoría de edad? Ante la necesidad de hablar sobre estos temas, un grupo de egresados formó la organización Red de Egresados ...