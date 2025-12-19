Inolvidable - Semanario Brecha
Héctor Alterio (1929-2025)

Inolvidable

José Miguel Onaindia
19 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

Indisolublemente unido a Uruguay por su conmovedora interpretación de Martín Santomé, el protagonista de La tregua, de Mario Benedetti –primero para la televisión pública argentina, luego para el cine, y en ambas oportunidades bajo la dirección de Sergio Renán–, Héctor Alterio fue el actor que con más contundencia merece la calificación de iberoamericano.

Héctor Alterio en Madrid en 2016. AFP, Nur, Oscar González.

Su carrera comenzó en el teatro independiente porteño en los finales de la década del 40 del siglo pasado, pero fue recién hacia finales de los sesenta que comenzó a impactar en roles que lo distinguieron como un intérprete de excelentes recursos y singular personalidad. En 1967 protagonizó junto con Elsa Berenguer la obra La valija, de Julio Mauricio, en el Nuevo Teatro, un suceso de crítica y de público que se prolongó durante temporadas en Mar del Plata y Buenos Aires. El éxito de la obra fue de tal magnitud que el prolífico director y productor cinematográfico Enrique Carreras decidió llevarla al cine y, con ese fin, optó por elegir a figuras populares del espectáculo argentino, caso de la pareja constituida por Luis Sandrini y Malvina Pastorino. El filme no se recuerda por su calidad ...

Publicado en: Cultura Edición 2091
Palabras clave:

