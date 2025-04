Intimidad viajando

No se puede recorrer Puerto Williams más que a pie. Si está más o menos a tu alcance, también podés ir en auto. Pero María (Alché) –que recordamos por haber dado sus ojos a la niña santa del filme homónimo de Lucrecia Martel y por dirigir La familia sumergida o codirigir Puan– le pregunta a Tania si hay bondis y ella contesta que no. No solo no hay bondis, tampoco Uber ni taxi. Así que Tania le ofrece su vehículo personal, en caso de que lo necesite, para moverse cómodamente por aquel perdido confín austral.

Es una ciudad con poca densidad de población en la isla Navarino, de soberanía chilena. Todos se conocen entre sí. Siempre te cruzás con los mismos tonos, las mismas formas de hablar. Pero María no pertenece a ese sito: la delata la palabra colectivo, que en seguida retract...