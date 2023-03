Inventa ceremonias e infúndeles vida

Shh. Silencio. Eso que escuchamos a lo lejos no es el viento del norte. No son camiones en la noche de la ruta, metiendo rebajes antes de llegar a la curva. Son los últimos barrabravas del planeta Tierra alentando a Cormac McCarthy sobre el tablón del gótico sureño: «Si no le dan el Nobel / qué quilombo se va a armar». A punto de cumplir 90 años, el último gran escritor vivo del planeta Tierra acaba de publicar un doblete inesperado: El pasajero y Stella Maris. A juzgar por el silencio de la crítica, nadie sabe muy bien qué hacer con estos libros. Si eso no es una buena señal, yo no sé lo que es una buena señal. ¿Ustedes sí?

Como casi todas las novelas de McCarthy, El pasajero sucede en muchos lugares del sur de Estados Unidos e incluso el norte de México, pero el nudo hace base muy es...