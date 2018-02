Jugando con fuego

No se trata de un medicamento de alto precio. La población a atender es muy reducida y los especialistas dicen que lo que se hace en la actualidad está muy mal e implica un peligro para los niños con Vih. Es que no hay versiones pediátricas de algunos retrovirales porque a los laboratorios no les interesa un negocio tan reducido, y los niños afectados están tomando una versión para adultos, fraccionada. La insólita defensa del Ministerio de Salud contradice los principios básicos del sistema y declara la ineptitud de la cartera para resolver el tema.

El 27 de noviembre del año pasado la Asociación de Apoyo al Seropositivo (Asepo), institución que integra el Programa Nacional de Lucha contra el Sida, presentó –con el patrocinio del abogado Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y...