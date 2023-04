Justo el 31

El martes por la mañana, se informó que los diputados oficialistas ya habían recibido del Poder Ejecutivo un documento que contiene las últimas propuestas de modificación al proyecto de reforma jubilatoria. A mediodía, la misma nota de El Observador que informaba que los representantes de Cabildo Abierto (CA) comunicaron a sus socios que no estaban dispuestos a votar la reforma hoy si no se aceptaban sus condiciones afirmaba, en cambio, que Rodolfo Saldain, principal redactor de la reforma, aún estaba puliendo la propuesta del Ejecutivo. Desde el despacho de Saldain no podían confirmar ni una cosa ni la otra. Desde la oficina del diputado Pedro Jisdonian, presidente de la comisión especial encargada del asunto, respondían, no obstante, que algo tenían, pero que se trataba de un borrador.

