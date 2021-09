Suelen decir las derechas –las extremas, las moderadas, las ahora llamadas «libertarias», todas ellas– que las izquierdas tienen todavía una supremacía cultural. Lo decían hace mucho tiempo y lo siguen diciendo ahora, más allá de la evidencia –palpable por lo menos desde el momento en que una buena parte de la otrora conocida como izquierda se convenció y decretó que no hay alternativa al capitalismo– de que eso (ya) no es así. Pero las derechas hacen como que sí lo fuera y no se cansan de machacarlo. El panorama es más o menos el mismo en todos lados. También por aquí: en radios, televisiones y redes sociales vernáculas, chefs, periodistas, escritoras, curas, pastores y políticos convocan a dar la «batalla cultural» contra esa izquierda que, supuestamente, dominaría aún las mentes, los e...