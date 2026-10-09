La bienal de un mundo en llamas

La bienal de Venecia, la más antigua y prestigiosa, la que desde su primera edición en 1895 mira todo el planeta como indicio del estado del mundo del arte, su pasado y su futuro, puede leerse también como un espacio que excede ese mundo, sus reglas y convenciones, sus rupturas y provocaciones. Es el evento artístico internacional más esperado, más comentado y, últimamente, más discutido y criticado. Pero puede verse también como un escenario –a la vez refinado y multitudinario– de la historia del mundo desde que esta existe: su historia es la del siglo XX con sus dos guerras mundiales, sus crisis y sus tensiones actuales. Venecia entera vive del turismo y las bienales son un motor importantísimo: cada dos años, la de arte (que dura más de seis meses) alterna con la de arquitectura y,...