 La bienal de un mundo en llamas - Semanario Brecha
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Venecia 2026

La bienal de un mundo en llamas

Laura Malosetti Costa
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

La presente edición de la bienal de Venecia está siendo, por un lado, la más africana de su historia y hay una importante representación de artistas africanas, afroamericanas y afroeuropeas, señala el texto que sigue. También es una de las más decididamente políticas y conflictivas que se recuerde, con la renuncia del jurado completo de los Leones de Oro debido al ingreso de países como Israel y Rusia a la bienal, contra la voluntad expresa de este. En 2024, quien firma este artículo había visitado la bienal y aquello era desolador. «¿Qué vendrá después? ¿Habrá otra bienal o todo habrá estallado en mil pedazos?», se preguntaba entonces. Lo que vino después, lo que vio la cronista en 2026, está contenido en esta nota.

Fotografía de la serie Arturos (1993-1995) del artista visual y fotógrafo brasileño Eustáquio Neves. labiennale.org

La bienal de Venecia, la más antigua y prestigiosa, la que desde su primera edición en 1895 mira todo el planeta como indicio del estado del mundo del arte, su pasado y su futuro, puede leerse también como un espacio que excede ese mundo, sus reglas y convenciones, sus rupturas y provocaciones. Es el evento artístico internacional más esperado, más comentado y, últimamente, más discutido y criticado. Pero puede verse también como un escenario –a la vez refinado y multitudinario– de la historia del mundo desde que esta existe: su historia es la del siglo XX con sus dos guerras mundiales, sus crisis y sus tensiones actuales. Venecia entera vive del turismo y las bienales son un motor importantísimo: cada dos años, la de arte (que dura más de seis meses) alterna con la de arquitectura y,...

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Publicado en: Cultura Edición 2133
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