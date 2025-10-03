De no mediar milagros, la bella curva que ilustraba la evolución salarial desde 2005 pronto será un motivo de nostalgia», afirmaba el semanario el 7 de setiembre de 2018 (véase «Fin de un ciclo», Brecha,7-IX-2018). Un documento del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el 22 de setiembre pasado, lo confirmó.
Evolución salarial y brecha por sexo en Uruguay (2018-2024) se titula el trabajo que estudia la trayectoria de las remuneraciones en casi todas las ramas del sector privado formal durante seis años.
Su conclusión principal es que «la evolución del salario promedio total por trabajador, medido a precios constantes […], evidencia una trayectoria descendente a lo largo del período». Midiendo la caída de punta a punta, desde el primer trimestre de 2018 al último de 2024, la pé...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate