La caída - Semanario Brecha
Edición 2080 Suscriptores
El mapa salarial en Uruguay durante el período 2019-2024

La caída

Salvador Neves
3 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La evidencia que se continúa acumulando confirma que desde el bienio 2018-2019 los salarios no solo han declinado, sino que lo han hecho más en los lugares y las ramas de actividad más castigadas.

Magdalena Gutiérrez

De no mediar milagros, la bella curva que ilustraba la evolución salarial desde 2005 pronto será un motivo de nostalgia», afirmaba el semanario el 7 de setiembre de 2018 (véase «Fin de un ciclo», Brecha,7-IX-2018). Un documento del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el 22 de setiembre pasado, lo confirmó.
Evolución salarial y brecha por sexo en Uruguay (2018-2024) se titula el trabajo que estudia la trayectoria de las remuneraciones en casi todas las ramas del sector privado formal durante seis años.
Su conclusión principal es que «la evolución del salario promedio total por trabajador, medido a precios constantes […], evidencia una trayectoria descendente a lo largo del período». Midiendo la caída de punta a punta, desde el primer trimestre de 2018 al último de 2024, la pé...

Publicado en: Edición 2080 Uruguay
Palabras clave:

