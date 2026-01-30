La calle como salida a la barbarie - Semanario Brecha
En tiempos de manotazos imperiales

La calle como salida a la barbarie

Eliana Gilet desde Ciudad de México 
30 enero, 2026
La invasión a Venezuela es leída por tres investigadores consultados por Brecha en México como un paso más hacia la puesta en práctica de una concepción que combina acciones de control social, de guerra contrainsurgente y conquista de territorios para la extracción de recursos. La debilidad institucional de Estados Unidos abre paradójicamente la puerta a respuestas callejeras.

Manifestación contra la intervención estadounidense en Venezuela sobre las vallas del estadio Azteca, Ciudad de México. Axel Hernández.

«Hasta dónde es real o simulado? La invasión a Venezuela, ¿es para generar un clima o es el inicio de una secuencia de intervenciones a gran escala?» La pregunta, enunciada por el historiador Massimo Modonesi, recorre México como un fantasma. Sociopolitólogo latinoamericanista, especializado en el estudio de movimientos sociales de izquierda, Modonesi también da clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo de Venezuela, admite, no se lo veía venir: «Donald Trump sorprende, sorprende porque descoloca», dijo. Pero finalmente concluyó que la invasión del 3 de enero no supone el inicio de intervenciones a gran escala en el resto de Latinoamérica. «Parto de que Trump no puede hacerlo todo: Estados Unidos es una potencia en decadencia y por...

Publicado en: Edición 2097 Mundo
Palabras clave:

