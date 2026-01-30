La calle como salida a la barbarie

«Hasta dónde es real o simulado? La invasión a Venezuela, ¿es para generar un clima o es el inicio de una secuencia de intervenciones a gran escala?» La pregunta, enunciada por el historiador Massimo Modonesi, recorre México como un fantasma. Sociopolitólogo latinoamericanista, especializado en el estudio de movimientos sociales de izquierda, Modonesi también da clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo de Venezuela, admite, no se lo veía venir: «Donald Trump sorprende, sorprende porque descoloca», dijo. Pero finalmente concluyó que la invasión del 3 de enero no supone el inicio de intervenciones a gran escala en el resto de Latinoamérica. «Parto de que Trump no puede hacerlo todo: Estados Unidos es una potencia en decadencia y por...
