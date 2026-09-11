La captura

Cuando la lluvia cae sobre el territorio nacional, las gotas cubren la vegetación y se dispersan sobre los campos. Allí, una parte del agua se infiltra por los poros del suelo, alimenta las reservas subterráneas y es aprovechada por los cultivos y las pasturas naturales. Cuando la cantidad de agua supera la capacidad de infiltración del suelo, queda en la superficie y comienza a desplazarse por la pendiente de los terrenos hasta alcanzar un río o un arroyo. El recorrido superficial de una parte del agua de lluvia que, si no es retenida de manera natural o artificial, continúa su curso hasta llegar al mar se denomina escorrentía. En Uruguay llueven en promedio cerca de 1.300 milímetros por año. De ese volumen, aproximadamente una tercera parte escurre hacia cañadas, arroyos y ríos, en una p...