 La captura - Semanario Brecha
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Un nuevo impulso a la ley de riego

La captura

Luciano Costabel
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Casi diez años después de la reforma de la ley de riego, el gobierno frenteamplista busca volver atractivo el negocio de las represas para la agricultura. Nuevos beneficios fiscales, tarifas eléctricas preferenciales y cambios en los criterios ambientales que determinan el agua disponible para uso forman parte de un paquete destinado a impulsar nuevas inversiones privadas. La apuesta es convertir el agua almacenada en una palanca para aumentar la producción agropecuaria, con la expectativa de duplicar la producción de soja y triplicar la de maíz.

Bomba de riego en la represa de Paso Severino, Florida. Héctor Piastri.

Cuando la lluvia cae sobre el territorio nacional, las gotas cubren la vegetación y se dispersan sobre los campos. Allí, una parte del agua se infiltra por los poros del suelo, alimenta las reservas subterráneas y es aprovechada por los cultivos y las pasturas naturales. Cuando la cantidad de agua supera la capacidad de infiltración del suelo, queda en la superficie y comienza a desplazarse por la pendiente de los terrenos hasta alcanzar un río o un arroyo. El recorrido superficial de una parte del agua de lluvia que, si no es retenida de manera natural o artificial, continúa su curso hasta llegar al mar se denomina escorrentía. En Uruguay llueven en promedio cerca de 1.300 milímetros por año. De ese volumen, aproximadamente una tercera parte escurre hacia cañadas, arroyos y ríos, en una p...

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Publicado en: Edición 2129 Uruguay
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