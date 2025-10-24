La ciudad inverosímil - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Amaury Colmenares en Montevideo

La ciudad inverosímil

Miguel Avero
24 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

El escritor mexicano llegó a Montevideo para presentar Acequia, novela ganadora del primer Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas y obra razonadamente fragmentaria, un puzle fascinante.

Magdalena Gutiérrez.

A pesar de ser un representante activo de la cultura de Cuernavaca, Amaury Colmenares (Ciudad de México, 1986) era, hasta el año pasado, un escritor prácticamente desconocido en el universo hispanoamericano de las letras. El premio de Las Yubartas, obtenido por su novela Acequia, marcó un cambio drástico: multiplicó su exposición y consolidó un gran reconocimiento a su trabajo en los diez países donde la obra fue publicada de manera simultánea. Acequia es una novela múltiple, un conjunto de historias en apariencia disímiles que irrumpen sin previo aviso y terminan conformando, gracias a un prodigio de la estructura narrativa, un puzle fascinante y deliberadamente incompleto, cuya pieza faltante solo puede ser colocada por el atento lector.
En estos días, el escritor estuvo en Montevideo pr...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2083
Palabras clave:

Artículos relacionados