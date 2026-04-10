La conquista del espacio también es una conquista del relato

Hay algo hipnótico en ver una cápsula alejarse de la Tierra. Las imágenes de la misión Artemis II circularon por redes y medios de todo el mundo en cuestión de horas. Millones de personas las vieron y las comentaron. Pero, más allá del asombro legítimo que provoca la exploración espacial, vale la pena detenerse en algo que suele pasar desapercibido: la forma en que todo esto está siendo contado.

La comunicación que da la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) excede el reporte técnico de la misión. La construye como un relato. Y, en ese proceso, cada decisión –qué mostrar, cuándo hacerlo, cómo decirlo– pesa más de lo que parece.

Uno de los rasgos más llamativos es la manera en que la información se libera. No hay una comunicación cerrada ni exhaustiva desde el inicio. Por el contrario, el contenido se dosifica: primero una imagen, después un video, luego una declaración. Ese goteo sostiene la atención, mantiene la misión en la agenda pública y deja espacio para algo fundamental: la imaginación del público. Lo que no se muestra también comunica. Provoca expectativa, curiosidad, proyección.

En ese flujo, las imágenes ocupan un lugar central. La Tierra vista desde lejos, la oscuridad del espacio, la superficie lunar, la cápsula. Son registros que informan, pero también emocionan. No explican solo qué está pasando: construyen una experiencia. Permiten que quienes estamos en la Tierra participemos, de algún modo, de ese viaje.

Pero hay otro elemento igual de potente: la palabra de los astronautas. Sus intervenciones son más cercanas que técnicas. Están cargadas de algo profundamente humano. Cuando Christina Koch señala que, aun frente a la inmensidad del espacio, la Tierra sigue siendo el lugar al que siempre vamos a querer volver, está nombrando una emoción compartida. En ese momento, la misión deja de ser únicamente exploración para convertirse en una forma de mirar nuestro propio planeta desde afuera y de entender por qué vale la pena cuidarlo.

Esa frase, dicha desde el espacio, tiene un peso que ningún informe puede reproducir. No es lo mismo leer que la Tierra es el único hogar conocido de la humanidad que escuchar a alguien que en ese momento la está mirando como una esfera suspendida en la oscuridad. La distancia física convierte lo abstracto en concreto.

Algo similar ocurre con un gesto que parece menor, pero no lo es: nombrar lo que ven en la Luna. Asignar nombres es una forma de apropiación simbólica, de volver cercano lo desconocido. Los exploradores siempre nombraron lo que encontraban –ríos, montañas–. Nombrar es empezar a habitar. Y en ese gesto casi instintivo se cuela una dimensión profundamente humana de la exploración: la necesidad de hacer propio aquello que nos asombra, de encontrarle un lugar en el lenguaje antes de encontrarle un lugar en el mapa.

La misión también se inscribe en una historia mayor. La referencia constante al programa Apolo conecta este presente con un pasado legitimado, mientras que la proyección hacia Marte abre un horizonte futuro. Artemis II aparece, así, como parte de una trayectoria más larga que le da sentido y urgencia.

Lo interesante es que esta forma de contar la misión supera el discurso institucional. Buena parte de la cobertura mediática retoma los mismos elementos: la épica, la idea de una que avanza en conjunto. La narrativa se amplifica y se vuelve dominante.

En ese proceso, otros aspectos quedan más relegados. Los costos, los riesgos o las tensiones propias de la carrera espacial aparecen con menor intensidad. No desaparecen, pero pierden centralidad frente a un relato que privilegia el logro y el camino hacia adelante.

¿Qué nos deja todo esto? Que hoy la ciencia circula menos como información que como experiencia e historia. Que el modo en que se cuenta un acontecimiento influye directamente en cómo lo entendemos. Y que, en un contexto saturado de estímulos, captar la atención implica también saber administrar el ritmo y la emoción.

Por eso, al seguir esta misión, miremos más hacia el cielo. Pero también conviene prestar atención a cómo, desde aquí, se construye el relato que le da sentido a ese viaje, porque en ese proceso se juega, en buena medida, la forma en que entendemos el presente y proyectamos el futuro.

(María Noel Scognamiglio es profesora de Literatura, licenciada en Humanidades y magíster en Dirección de Comunicación)