La coyunda

Cabildo Abierto (CA) ya propuso limitar la forestación, restablecer la ley de caducidad, armar a los policías retirados y controlar a los periodistas, entre otras iniciativas –que no han tenido éxito– de una inquieta agenda legislativa. Pero, con dosis correctas de controversia y pragmatismo, algunas de sus propuestas ya no caen en saco roto. La semana pasada, el senador Guido Manini Ríos lanzó una iniciativa para evitar que prospere la intención del Poder Ejecutivo de financiar un nuevo programa de vivienda con fondos sustraídos del presupuesto del Instituto Nacional de Colonización (INC). La idea resonó con las propuestas de algunos sectores del Frente Amplio (FA) sobre el mismo asunto. Nació otro capítulo en la coincidencia de posiciones entre frentistas y cabildantes, unidos por el as...