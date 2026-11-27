En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cabe preguntarse qué se está haciendo en Uruguay para revertir la tendencia de aumento de la violencia basada en género, una realidad fomentada por la sociedad, que reproduce desigualdades y responsabiliza a las mujeres por los ataques que reciben, pero también por el Estado, que muchas veces hace lo propio a través de sus instituciones

En el diseño y la implementación de las políticas públicas intervienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, además, lo hacen las organizaciones, colectivos y especialistas, que participan, presionan y vigilan que las respuestas institucionales se ajusten a las necesidades de la población. La sociedad civil ha tenido un papel fundamental a la hora de instalar estos problemas en la agenda pública y de exigir que sean abordados desde las políticas estatales. En la actualidad, sus referentes insisten con que la insuficiencia de las respuestas institucionales, la desconfianza hacia el Estado o incluso sus contradicciones no pueden convertirse en una anestesia colectiva o en argumentos para agachar la cabeza frente al problema.

Andrea Tuana, trabajadora social y directora ejecutiva de la asociación civil El Paso, por ejemplo, habla de «cogestión» para referirse a este tipo de articulación. En conversación con Brecha, sus palabras brotan sin parar, como si el asunto fuera inagotable para ella. Tiene sentido: todos los días se enfrenta a realidades devastadoras. Desde hace 16 años, El Paso trabaja en la defensa de los derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Mediante convenios con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, atiende situaciones de trata sexual, violencia doméstica y violencia vicaria –cuando los hijos e hijas son utilizados para dañar o manipular a las mujeres–. También trabaja junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para atender casos de violencia hacia las mujeres a través del Dispositivo de Articulación Territorial (DAT). Sin embargo, para Tuana, todo ello está lejos de ser suficiente.

Como esos, existen distintos programas y servicios, distribuidos entre organismos como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior (MI) –a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género– y el Mides, donde funciona el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). También intervienen el Consejo Nacional de Género, como órgano interinstitucional, y la Intendencia de Montevideo. La atención que brindan estos organismos está coordinada y forma parte de una política «transversal», un término muy presente en el ámbito público en el último tiempo. Aun así, hay quienes se preguntan por qué este conflicto, que afecta a la sociedad uruguaya entera, no merece la creación de un ministerio que lo aborde de forma integral.

UNA AGENDA PROPIA

La prevención es una etapa fundamental y es parte de las acciones necesarias para producir un «cambio cultural», uno de los objetivos identificados en la consulta pública hacia la construcción del Plan Nacional de Género (2025-2030) y el III Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género (2026-2030).

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Rosa Anselmi, abogada y asesora de la Dirección de Inmujeres, destaca, en este sentido, las campañas orientadas a promover «otras masculinidades». A diferencia de los espacios destinados a varones agresores judicializados, estas iniciativas buscan intervenir antes de que las conductas violentas se consoliden. En consonancia, Adriana Fontán, coordinadora del Sistema de Respuesta en Violencia Basada en Género de Inmujeres, propone que, para hacer posible el cambio cultural, «los varones tienen que armar una agenda propia» y asumir «la tarea de revisar masculinidades alternativas a la hegemónica, que está atravesada por la violencia».

Una de las políticas en esta dirección fue el programa Noviazgos Libres de Violencia, una estrategia interinstitucional orientada a la promoción de un relacionamiento no violento entre adolescentes.

Aun así, uno de los desafíos de Inmujeres es fortalecer la interinstitucionalidad. En ese sentido, insisten en la reinstalación del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres. Creado por la ley 19.580, este espacio tiene entre sus competencias asesorar al Poder Ejecutivo, diseñar y elevar a su consideración el Plan Nacional contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, así como supervisar su cumplimiento.

Anselmi no descartó la idea de un ministerio dedicado en exclusivo a la temática ni resalta su necesidad, más bien se enfoca en hacer hincapié en la jerarquía que la ley 19.846 le adjudica a Inmujeres al ser el órgano rector de las políticas de género. Propone, en este sentido, que «es importante jerarquizar los mecanismos para defender los derechos de las mujeres», pero sugiere para ello reforzar «el rol de rectoría del instituto», en el que la transversalidad es un concepto clave para «trabajar y profesionalizar» la tarea.

LA TRANSVERSALIDAD: ¿UN CUENTO CHINO?

La transversalidad suena bien, pero ciertamente exige algo más que distribuir responsabilidades entre organismos. También supone coordinar las respuestas y producir información común. ¿Cómo se integran los datos de las instituciones? ¿Qué posibilidades existen de cruzarlos para construir un diagnóstico que permita evaluar las políticas y mejorar su alcance? Si cada organismo observa solo sus propios datos, ¿dónde queda la transversalidad que se reivindica?

Para Tuana, «no cabe la menor duda» de que debería existir «un ministerio de la igualdad o de la mujer». La profesional considera que el discurso de la transversalidad es «un cuento chino», que es repetido por integrantes de algunos partidos políticos para sostener que «un ministerio no garantiza nada». Frente a ese argumento, plantea: «Una decisión política fuerte se traduce en una estructura específica orientada a trabajar la problemática».

La trabajadora social considera que Inmujeres es tan solo un área dentro del Mides, un organismo «pensado para otra cosa». Si bien reconoce que la pobreza y las desigualdades de género se intersectan, advierte que la violencia basada en género excede esta dimensión, ya que «atraviesa todas las clases sociales».

Desde este punto de vista, la creación de un ministerio no resolvería por sí sola estas dificultades, pero abriría una discusión necesaria sobre los recursos y la capacidad de coordinación. Porque la violencia contra las mujeres no se limita a una cuestión de seguridad o asistencia social, sino que compromete la autonomía, los derechos sexuales y reproductivos, e incluye también el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. En este marco, habría una responsabilidad de toda la sociedad, que suele atenerse solo al discurso de «lo posible».

Los argumentos contrarios a la creación de un ministerio, en tanto, suelen girar en torno al presupuesto. Sin embargo, Tuana señala que «no hay voluntad política» para llevar adelante esa transformación y que la ausencia de iniciativa responde, en parte, a una percepción inadecuada de la magnitud del problema. «Sigue habiendo una concepción de que son problemas íntimos e individuales», sostiene, y opina que esa mirada impide que la violencia basada en género ocupe el lugar que merece entre las principales preocupaciones del país, «a pesar de que los números rompen la cara».

UNA DENUNCIA CADA 13 MINUTOS

Los datos del MI ayudan a dimensionar esta urgencia. En la rendición de cuentas en materia de género, presentada el 17 de noviembre, se informó que entre enero y octubre de 2026 se registraron 34.737 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. El 74 por ciento de las víctimas fueron mujeres. También se contabilizaron 2.438 denuncias por delitos sexuales, y aumentaron un 81 por ciento las denuncias por divulgación de imágenes íntimas mediante tecnologías de la información y la comunicación.

La demanda también se refleja en los servicios de atención. Durante 2025, los servicios de atención de Inmujeres recibieron 22.144 consultas de mujeres en situación de violencia basada en género, de las cuales el 82,18 por ciento fueron presenciales.

El peso de las consultas presenciales subraya la importancia de la presencia territorial. Fontán destaca la planificación participativa y la escucha de las realidades locales para ofrecer una respuesta efectiva. En esa línea, se inscriben los Espacios de Igualdad en los municipios, impulsados por Inmujeres en 2024 y fortalecidos este año mediante el proyecto Violencias en Foco, en el que participan organismos de Naciones Unidas y la Unión Europea.

Por lo demás, aunque algunos indicadores descendieron respecto al año anterior, la tendencia de largo plazo en el país sigue siendo preocupante: entre 2016 y 2026, las denuncias aumentaron en 6.877. En lo que va del año, en promedio, se registraron 114 por día, lo que equivale a una denuncia cada 13 minutos.