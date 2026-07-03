La delgada línea entre la tectónica y las sanciones

La sacudida tectónica está, de hecho, reconfigurando el escenario sociopolítico venezolano en múltiples dimensiones y amenazando la precaria estabilidad institucional del país. El mapa de los daños materiales permite ubicar las áreas de mayor vulnerabilidad. Pese a las alarmas iniciales y a la evidente conmoción urbana en Caracas por el doble sismo –que alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5–, la capital no sufrió un colapso general de sus estructuras. Las consecuencias graves quedaron confinadas a puntos muy específicos de urbanizaciones residenciales de clase media. Los desplomes totales fueron aislados y ya se encuentran censados por los bomberos. Sistemas de transporte masivo como el metro, así como los puentes vehiculares y las autopistas principales, mantuvieron su integridad operativa. No ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate