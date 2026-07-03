La delgada línea entre la tectónica y las sanciones - Semanario Brecha
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La catástrofe de Venezuela

La delgada línea entre la tectónica y las sanciones

Ociel Alí López desde Caracas 
3 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El doble terremoto del miércoles pasado colocó a Venezuela ante su hora más oscura: gestionar una catástrofe humanitaria sin precedentes históricos bajo el yugo de un bloqueo económico intacto.

Voluntarios y residentes buscan a sobrevivientes entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio. AFP, Miguel Medina.

La sacudida tectónica está, de hecho, reconfigurando el escenario sociopolítico venezolano en múltiples dimensiones y amenazando la precaria estabilidad institucional del país. El mapa de los daños materiales permite ubicar las áreas de mayor vulnerabilidad. Pese a las alarmas iniciales y a la evidente conmoción urbana en Caracas por el doble sismo –que alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5–, la capital no sufrió un colapso general de sus estructuras. Las consecuencias graves quedaron confinadas a puntos muy específicos de urbanizaciones residenciales de clase media. Los desplomes totales fueron aislados y ya se encuentran censados por los bomberos. Sistemas de transporte masivo como el metro, así como los puentes vehiculares y las autopistas principales, mantuvieron su integridad operativa. No ...

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Publicado en: Edición 2119 Mundo
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