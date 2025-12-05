La duda, el arma más temible - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
En Cinemateca: Fue solo un accidente, de Jafar Panahi

La duda, el arma más temible

Juan Recuero
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

La reciente ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes encuentra a Jafar Panahi comprometido con un viejo dilema moral –y no por anciano, perimido–. Fue solo un accidente fue filmada a espaldas del gobierno iraní y acusa a su país de practicar el terrorismo de Estado y la tortura. Una vez más, tras los aplausos, la película llevará al iraní de vuelta a prisión.

Fotograma de la película.

El cine iraní puede entenderse en dos corrientes disímiles que coinciden en haber conquistado una ferviente notoriedad internacional. La primera es encabezada por una generación que, en 1979, vio nacer una república de los escombros de la dinastía Pahlavi. En los noventa, nombres como Abbas Kiarostami o Mohsen Makhmalbaf esquivaban los modos de representación tradicionales, pero también impugnaban, desde la nobleza y la generosidad, los regímenes teocráticos iraníes. Estética es ética y deviene en política.
La otra corriente, más contemporánea, se asienta con el triunfo comercial de Una separación (2011), de Asghar Farhadi, y consagra a Ali Abbasi y a Mohammad Rasoulof como los dos grandes escuderos de esta vertiente. A través de obras que tocan distintos resortes morales, esta generación ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2089
Palabras clave:

Artículos relacionados