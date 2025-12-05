La escritura del desmoronamiento - Semanario Brecha
László Krasznahorkai, último nobel de literatura, en cinco libros

La escritura del desmoronamiento

Martín Bentancor
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Historias de una linealidad desconcertante y tramas farragosas que alteran el flujo del tiempo; personajes insertos en un mundo pedestre y figuras fantasmagóricas que se materializan y desaparecen al mismo tiempo; brotes de escritura prístina y compacta y párrafos quilométricos que se arrastran hasta un punto que se aleja y se aleja. Ninguno de los adjetivos desparramados en esta introducción logra captar el estilo del último premio nobel de literatura. Y ahí radica parte de su encanto.

El autor húngaro en Estocolmo, Suecia, el 23 de enero. AFP, TT News Agency, Johan Carlberg.

Cien años antes de que a László Krasznahorkai le llegara la llamada de la Academia Sueca, la misma notificación fue recibida por George Bernard Shaw, celebrado dramaturgo y acérrimo polemista de quien se siguen escenificando piezas por todo el mundo. Visto desde este presente descafeinado, no parecen haber corrido la misma suerte el novelista polaco Władysław Reymont y la escritora italiana Grazia Deledda, que obtuvieron el Nobel en 1924 y 1926, respectivamente. Y ni hablemos de cuál ha sido el tratamiento que el Padre Tiempo les ha dispensado a otros galardonados, como el cuentista danés Henrik Pontoppidan (1917), la novelista noruega Sigrid Undset (1928), el prosista finlandés Frans Eemil Sillanpää (1939) o el poeta, novelista y ensayista islandés Halldór Laxness (1955). El ejercicio es ...

Edición 2089
