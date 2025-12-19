La exprimidora

Paysandú es uno de los departamentos con mayor tasa de desempleo del país, 9,3 por ciento según el último boletín del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el mercado de trabajo por área de residencia. En el trimestre informado (agosto-octubre de 2025), solo era superado por Treinta y Tres (13 por ciento). Este año, como el anterior, las heladas hicieron que cayera la producción citrícola. En consecuencia, la zafra se acortó, lo que agravó la falta de trabajo en los departamentos que –como Paysandú– dependen fuertemente de los empleos que genera el sector. El 18 de noviembre, con la firma del ministro de Trabajo, Juan Castillo, pero también la del titular de Economía, Gabriel Oddone, el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de seguro de paro especial para los trabajadores del...
