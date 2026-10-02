La feria, el paisaje y la ciudad

Como en ediciones anteriores, la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo (FIL) se consagra como un espacio donde la literatura pone de relieve distintas expresiones y vertientes creativas. El país invitado este año es Alemania. Si por un lado se presentarán autores como Marcos Aramburu, conocido por participar en streamings como Gelatina y Olga, también harán acto de presencia autores nacionales como Fernanda Trías. Otra invitada importante es la chilena Nona Fernández, prolífica escritora que en libros como La dimensión desconocida logra poner en conversación a la ciencia ficción con la historia no narrada de la dictadura y la ciudad. Otros autores –de los llamados mediáticos– que también visitarán la FIL son Tamara Tenembaum y Ludovica Squirru, por ejemplo. Sin embargo, los hech...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate