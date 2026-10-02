 La feria, el paisaje y la ciudad - Semanario Brecha
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48.ª Feria Internacional Del Libro De Montevideo

La feria, el paisaje y la ciudad

Isabel Retamoso
2 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Hoy arranca la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo, y además de los autores resonantes, Brecha busca material atractivo también en los recovecos. Es el caso del nuevo trabajo editorial de Pez en el hielo, Metapaisajes, un proyecto de Gonzalo Baz y Claudio Burguez que propone pensar en cómo se narra (o no) la ciudad de Montevideo.

Intendencia de Montevideo.

Como en ediciones anteriores, la 48.ª Feria Internacional del Libro de Montevideo (FIL) se consagra como un espacio donde la literatura pone de relieve distintas expresiones y vertientes creativas. El país invitado este año es Alemania. Si por un lado se presentarán autores como Marcos Aramburu, conocido por participar en streamings como Gelatina y Olga, también harán acto de presencia autores nacionales como Fernanda Trías. Otra invitada importante es la chilena Nona Fernández, prolífica escritora que en libros como La dimensión desconocida logra poner en conversación a la ciencia ficción con la historia no narrada de la dictadura y la ciudad. Otros autores –de los llamados mediáticos– que también visitarán la FIL son Tamara Tenembaum y Ludovica Squirru, por ejemplo. Sin embargo, los hech...

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Publicado en: Cultura Edición 2132
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